「キャンドゥ」は、3月19日（木）から、ミッキー＆フレンズの新商品を、一部を除く全国の店舗とネットショップで順次発売する。【写真】総柄デザインがかわいい「エコバッグ」も！展開商品ラインナップ■ポップでレトロなデザイン今回発売されるのは、表情豊かなミッキー＆フレンズをあしらった、目を引く鮮やかなビビッドカラーが特徴のアイテム全35品番。本シリーズは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、