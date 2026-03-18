イラン情勢が緊迫する中、ガソリン価格は史上最高値を更新しました。 【写真を見る】レギュラー198.5円山形県がガソリン価格で史上最高値 山形県内最新のレギュラーガソリンの店頭小売価格は、１リットルあたり１９８円５０銭と、前の週より２８円４０銭値上がりしています。 来週は、政府の補助金によって値下がりが見込まれていますがいつ価格が落ち着くのかは不透明な状況です。 資源エネルギー庁によ