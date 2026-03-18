ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現地３月18日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。１山下杏也加(GK)４熊谷紗希５高橋はな６古賀塔子７宮澤ひなた９植木理子10長野風花13北川ひかる14長谷川唯(C)15藤野あおば17浜野まいか 注目の日韓戦に臨む先発11人が発表されると、S