日本サッカー協会は３月18日、５月31日に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップ2026で、日本代表が戦う相手がアイスランド代表に決定したと発表した。この一戦は、北中米ワールドカップに向けた壮行試合となる。FIFAランキング74位のアイスランドは、北中米ワールドカップには出場経験はないものの、人口40万人の小国ながら、2018年大会に出場。EURO2016では、準々決勝に進出する奇跡的快進撃で注目を浴びた実力国だ