再審＝裁判のやり直しが決まった４２年前の強盗殺人事件。阪原弘さんの墓前で、家族が再審開始を報告しました。 （阪原弘次さん）「きょうは墓参り来られてよかったな、ばあちゃん、うれしい報告できるなあ」（母・つや子さん）「良かった良かった」 阪原弘次さん（６４）は３月１８日、雨が降る中、滋賀県日野町で眠る父・弘さんの墓を訪れました。病気で最近は墓参りに来るのも難しかった母のつや子さんも一緒です。