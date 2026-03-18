集団登校をしていた小学生の列と車が接触し２人がケガをしました。車は現場から立ち去っていて警察が行方を追っています。 警察によりますと３月１８日午前８時前、滋賀県近江八幡市十王町にある住宅街の道路で、集団登校をしていた小学生と正面から走ってきた車が接触しました。この事故で小学５年生の男子児童が左腕に、小学３年生の女子児童が左肩に軽いケガをしました。 車のドライバーは、児童らに声をかけるな