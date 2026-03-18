京都駅前の建物の高さ制限緩和などを盛り込んだ計画案に対し、市民団体が意見書を提出しました。 （市民団体メンバー）「意見交換するなかでいいものを作り上げるほうがいいと思うので、そういうかたちで進めてほしいと思います」 京都市に３月１８日に意見書を提出したのは、２つの市民団体です。 京都駅周辺の将来像を検討する市の有識者会議は、去年１２月、計画案をまとめました。 そのなかには、現在、京