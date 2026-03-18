水に溶かしたコカインを不織布に染み込ませて密輸か。中国籍の女を摘発です。 麻薬取締法違反の罪で起訴された、中国籍のアルバイト・杜学仙被告（４８）は、今年１月、コロンビアからオランダ経由で関西空港へ入国した際、コカイン約４ｋｇ（末端販売価格で約９８００万円相当）を密輸した罪に問われています。 大阪税関によりますと杜被告は、水に溶かしたコカインを不織布に染み込ませファイルにとじて冊子状に偽装し、