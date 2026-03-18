違法な路上駐車が横行している派遣型風俗店の送迎車を大阪府警が初めて一斉取り締まりです。 【写真を見る】【独自】派遣型風俗店の送迎車『初の一斉取り締まり』大阪・キタのホテル街で路上駐車が横行、住民から苦情相次ぐ「もう遅い、駐車違反になりますので」「うそやん」計１０人に「青切符」交付大阪府警 大阪府警が初めての一斉取り締まり （捜査員）「今回人乗り駐車で点数が１点と反則金が１万２０００円となって