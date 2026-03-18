絶滅の危機にあるコウノトリ。改善の兆しが見えてきました。 １９７１年、国内の野生個体が死んだコウノトリ。「ごく近い将来に絶滅する危険性が極めて高い」とする「絶滅危惧ＩＡ類」の分類でした。 こうした事態を受け、２００５年からは「兵庫県立コウノトリの郷公園」などを中心に、人工飼育で増やした個体を再び自然へ帰す計画が進められ、野外で暮らす３歳以上の個体が１２６羽にまで増加。 環境省は３月１７日、