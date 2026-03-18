大阪・梅田の百貨店に北海道グルメが大集合！今年のトレンドは“わや盛り”です。 阪神梅田本店で３月１８日始まった北海道物産展。イクラやホタテに、香ばしく焼き上げたトウモロコシなど、おいしそうな北海道グルメが並びます。 毎年、多くの人が集まる人気イベントですが、今年の特徴は、網焼きの十勝豚がこぼれそうなほど盛られた丼。豪華な食材をふんだんに使った“わや盛り”弁当が数多く登場しました。 北海道の