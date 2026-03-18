想定される皇室典範改正の流れ衆参両院の正副議長が18日、皇族数確保策を巡り衆院議長公邸で会談し、4月以降に全党派による全体会議を開く方針で一致した。中道改革連合やチームみらいの意見聴取を予定している。複数の関係者が明らかにした。高市早苗首相は国会の見解がまとまれば、皇室典範改正案を提出する意向を示している。今国会の改正に向け、幅広い合意形成を図れるかどうかが焦点となる。全体会議は2022年1月に始まっ