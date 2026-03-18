さいたま地裁の公判で承諾殺人罪に問われた男が、横浜市の女性に対する承諾殺人罪でも追起訴されていた件で、神奈川県警から自殺との説明があったとする遺族の供述調書を巡り、県警は18日、「現時点でのコメントは控える」とした。