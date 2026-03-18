最高裁判所最大3.13倍だった2025年7月参院選の「1票の格差」訴訟で、最高裁第2小法廷（高須順一裁判長）は18日、裁判官15人で構成される大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）で審理することを決めた。大法廷は早ければ年内にも判決を出し、統一判断を示す見通し。二つの弁護士グループが全国の高裁・支部に起こした16訴訟は、5件で「合憲」とされたが、11件が「違憲状態」で、国会に是正を求める厳しい判断が相次いだ。参院選の1