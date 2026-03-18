沖縄県警本部＝那覇市沖縄県警は18日、琉球大に在職中、研究に関する謝金名目で約68万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で2024年に辞職した国際地域創造学部の荒川雅志元教授を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。大学が3日、研究費など約1265万円を不正に支出させたと発表していた。送検容疑は20年12月〜23年2月、知り合いの学外関係者から専門的な指導や助言を受けたかのように装い、虚偽の書類を提出して謝金の名