宮崎県にある延岡学園高校の野球部員が去年、女子生徒の裸の動画をスマートフォンで録画し、別の部員がその動画を拡散していたことが分かりました。関与した部員2人は先月までに自主退学しています。学校によりますと、去年3月、野球部の男子部員が女子生徒とスマートフォンでビデオ通話中に裸になるよう要求しました。女子生徒は拒否しましたが、しつこく求められたため応じ、男子部員はその様子を無断で録画していたということで