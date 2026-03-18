サーティワン アイスクリームからの発表です。【映像】サーティワン アイスクリームのホームページ「『サーティワン ちびっこ職人体験』 偽広告・偽LINEアカウントにご注意ください。現在、LINEやSNS上の広告において、『サーティワンちびっこ職人体験』の募集を装ったサイトが確認されています。これらの募集や誘導サイトは、弊社公式のものでは一切ございません。なりすましアカウントは、弊社名を不正に悪用して架空の連絡を