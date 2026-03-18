神戸市とオーストラリアの都市ブリスベンは2025年、姉妹都市提携40周年を迎えた。両都市の長い縁を契機として23日（月）、ブリスベンを舞台とした世界的人気アニメ「ブルーイ」の絵本300冊が神戸市に寄贈される。ブルーイのキャラクターが登場する親子向けイベントの中で贈呈式が行われるほか、同日から神戸市営地下鉄海岸線にブルーイのラッピング車両がお目見えする。イベントはメリケンパーク（神戸市中央区）で開かれ、参加