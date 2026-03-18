ミャンマーの上院に到着したアウンリンドゥエ氏＝18日、首都ネピドー（AP＝共同）【ヤンゴン共同】軍事政権下のミャンマーの首都ネピドーで18日、1月に終了した総選挙後初めて上院議会が招集された。軍政トップのミンアウンフライン国軍総司令官の側近が議長に選出され「民政移管」後も議会が事実上の軍政支配下に置かれることが確実となった。議長に選出されたのは、軍政の最高意思決定機関、国家防衛安全保障評議会（NDSC）