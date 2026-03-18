航空自衛隊新田原基地に配備されたF35Bステルス戦闘機＝2025年9月、宮崎県新富町宮崎県新富町議会は18日、航空自衛隊新田原基地に昨年8月、国内で初めて配備されたF35Bステルス戦闘機の騒音負担の軽減策として、町民1人当たり年2万円を給付するための事業費3億2500万円を含む2026年度当初予算案を全会一致で可決した。町によると、自治体が戦闘機の騒音対策で直接給付するのは珍しい。通常の飛行訓練に比べ、騒音が長く続くF35