韓国で天才子役としてその名をはせた女優の故キム・セロンさん（当時２４歳）の遺族が、深刻な苦痛により極端な選択を試みたことが明らかになったと１８日、現地メディアのＭＨＮスポーツなどが報じた。記事によると遺族は１４日午後、ソウル・清潭（チョンダム）シネシティＣＧＶで行われたセロンさんの遺作映画「私たちは毎日毎日」（原題）の観覧イベントに参加予定だったが、前述の理由により参加を見送ったという。この