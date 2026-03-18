将棋の藤井聡太六冠が、地元・愛知で王将戦の第6局に臨んでいます。2勝3敗と後がない“カド番”ですが、師匠の杉本昌隆八段は「追い込まれた藤井六冠は本当に強い」と期待を寄せています。中村区の名古屋将棋対局場で始まった大一番。挑戦者は永瀬拓矢九段(33)です。これまでのタイトル戦では藤井六冠がすべて勝利していますが、今回負ければ「王将」のタイトルを失い、五冠に後退する土俵際の戦いです。これまで2勝3敗の藤