◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節町田―鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）独走状態を伺う首位の鹿島と、鹿島を勝ち点４差で追う２位町田の“天王山”が、東京・ＭＵＦＧ国立（国立競技場）で行われる。６連勝を狙う鹿島は、前節からスタメンを３枚変更。３試合連続で決勝点を演出しているＭＦ柴崎岳が２試合ぶりの先発復帰となり、肩の手術明けで前節が初のベンチ入りとなったＭＦ松村優太をスタメンに抜てきし