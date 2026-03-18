◆オープン戦オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）オリックス―広島のスタメンが発表された。先発は今季から先発に転向し初の開幕ローテ入りを決めた岡本。「１番・左翼」には秋山翔吾外野手、オープン戦打率６分９厘と苦しむサンドロ・ファビアン外野手は「５番・ＤＨ」に入った。以下は両軍のスタメン。【広島】１（左）秋山２（右）中村奨３（中）平川４（三）佐々木５（指）ファビアン６（一）坂倉７（遊）二俣８