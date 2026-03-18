女優でアーティストの松田ゆう姫が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。流行のファッションを自分がつくったと主張した。この日の視聴者生投票のテーマ「間違ったオシャレに手を出したことがありますか？」について聞かれると「過去にトレンドをつくってるんですよ、私は」と話し出した松田。「言ったら、２０１２年ぐらいからインナーカラーっていうのを