「イモトのＷｉＦｉ」を運営するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏（５５）が４日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。ナンバーワン表記をめぐる景品表示法違反について謝罪した。消費者庁は１２日、「イモトのＷｉＦｉ」の名称で展開するモバイルルーターのレンタルサービスの広告表示が景品表示法違反（優良誤認表示）と判断して、同社に対し１億７２６２万円の課徴金納付命令を出した