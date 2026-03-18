レバレジーズは3月17日、同社が運営する障がい者就労支援サービス「ワークリア」が実施した、障がい者雇用における合理的配慮に関する実態調査の結果を発表した。2016年4月の民間企業における「合理的配慮の義務化」から10年を迎えることを受けて実施したもので、7割以上の障がい者が「職場での変化を実感していない」実態が明らかになった。障がい者雇用における合理的配慮に関する実態調査○身体障がい者のほうが精神障がい者よ