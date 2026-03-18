ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が１８日、中日とのオープン戦（みずほペイペイ）の試合前練習に参加した。試合は欠場する予定。柳田は首痛のため１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）からオープン戦３試合を欠場。１７日にはグラウンドに姿を現さず、病院で精密検査を受けていた。それでも１７日の試合後、小久保監督は「柳田は結構よくなったみたい。明日（１８日）は試合は使わないけど」と背番号９の状態を説明していた。こ