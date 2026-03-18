◆大相撲春場所１１日目（１８日・エディオンアリーナ大阪）１敗同士の関脇・霧島（音羽山）と、東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）の一番は、霧島が勝利した。足を滑らせて豪ノ山に土俵際まで追い詰められたが、とっさに左に動いて大逆転の突き落とし。大きな白星を拾った。これで優勝争いで単独トップに立った。霧島は、鋭い当たりから安定した相撲で１０勝目。元大関の返り咲きには、三役で直近３場所で３３勝が目安とされてい