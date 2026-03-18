日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで事実とは違う上申書案を無断で作成し、提出していたことを受け、川合俊一会長が１８日、都内で取材対応した。「記事が出て、近々に記者会見します。これが終わって、何時間か後には日にちは出しますので、その時にしっかりお答えしたいと思います。ちょっとうん…というような気持ちはあるんですけど…」と神妙な顔つきで話した。日本協会は同日に公式ホ