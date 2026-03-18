オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部はせ。某有名コーヒーショップでの勤務経験を持ち、自宅でも豆からひいて楽しむほどのコーヒー愛好家です。今回ご紹介するのは、イタリアの老舗ブランド・ビアレッティのじか火式エスプレッソメーカー「ヴィーナス」。水とコーヒー粉をセットして火にかけるだけで、簡単に濃厚で