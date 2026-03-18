バレーボールVリーグ フラーゴラッド鹿児島にSVライセンス バレーボールVリーグに所属するフラーゴラッド鹿児島に18日夕方、国内最高峰リーグ参戦に必要なSVライセンスが交付されました。 18日夕方、SVリーグがライセンスの交付を発表し、フラーゴラッドに国内最高峰・SVリーグ参戦に必要なSVライセンスが交付されました。 日置市を拠点に活動するプ