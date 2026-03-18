岡山市北区問屋町で開かれた「まちづくりワークショップ」 岡山市が進める新アリーナ整備事業について理解を深めてもらおうと、市が18日、ワークショップを開き、整備予定地周辺の住民や事業者が参加しました。 岡山市北区問屋町で開かれた「まちづくりワークショップ」には、約20人が参加しました。 ワークショップでは、「新アリーナをきっかけに、どんな街にしたいか」などをテ&