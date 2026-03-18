ワンダリア横浜オープン記念テープカットに参加した本田紗来＆本田望結 藤森慎吾、本田望結、本田紗来が18日、神奈川・BASEGATE横浜関内タワーで開催された『ワンダリア横浜 Supported by Umios』オープン記念記者発表会・内覧会に登場。『ワンダリア横浜』の魅力を伝えるトークセッションが実施された。【写真】『ワンダリア横浜』オープン記念記者発表会で仲睦まじく話す本田望結と本田紗来ワンダリア横浜は、DeN