通貨オプションボラティリティードル円１週間９．８％付近に低下、原油反落でリスク警戒一服 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.768.328.708.69 1MO9.147.408.137.73 3MO9.617.168.587.87 6MO9.617.108.697.93 9MO9.657.158.838.03 1YR9.597.158.868.04 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.3611.558.61 1MO8.8310.6