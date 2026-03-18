地元企業の商品の魅力を発信するイベントが18日、松坂屋名古屋店で始まりました。持ち手が特徴的なトートバッグは、自動車部品メーカー「豊田合成」が、エアバッグやシートベルトを製造する過程で安全基準を満たさなかったものが活用されています。岐阜県多治見市の酒蔵で出た酒粕が使われた化粧水やクリームもあり、肌に優しい商品となっているということです。イベントは大垣共立銀行が主