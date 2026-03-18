栃木県那須町で高校生ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故をめぐる教諭3人の裁判で、東京高検は最高裁への上告を断念したと明らかにしました。この事故は2017年3月、那須町のスキー場近くで、登山訓練中だった県立大田原高校の生徒ら8人が雪崩に巻き込まれ死亡したもので、引率していた教諭3人が業務上過失致死傷の罪で起訴されました。1審の宇都宮地裁は3人に禁錮2年の実刑判決を言い渡したものの、東京高裁は先月、猪瀬修一被