阪原弘さんの命日に墓参りする長男の弘次さん＝18日午後、滋賀県日野町滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」の再審開始が決まったことを受け、服役中に75歳で病死した阪原弘さんの家族が18日、命日に合わせて同町で墓参りをした。長男の弘次さん（64）は墓前で「生きて救いたかった。無罪判決まで見守っていて」と語りかけた。阪原さんは任意同行後の取り調べで「