障害年金の判定破棄について厚生労働省に抗議申し入れ後、記者会見する「障害年金法研究会」のメンバー＝18日午後、東京都千代田区国の障害年金の支給可否に関する医師の判定結果を日本年金機構が一部ひそかに破棄し、判定をやり直していた問題を受け、「障害年金法研究会」（代表・橋本宏子神奈川大名誉教授）は18日、「判定手続きの合法性、信頼性に疑義がある」として、厚生労働省に抗議を申し入れた。申し入れ後、記者会見