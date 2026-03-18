2月に日本を訪れた外国人旅行者の数は340万人を超え、2月としては過去最多を更新した。日本政府観光局によりますと、2026年2月に日本を訪れた外国人旅行者は約346万6700人だった。去年の2月と比べ6.4パーセント増加し、2月の人数として過去最多を更新した。1月は中国からの訪日客の減少のため、前年同月比の訪日外国人数が約4年ぶりに減少していたが、１カ月で増加傾向に戻った形だ。1月と2月の合計も、前年を上回った。2月の増加