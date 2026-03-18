「オープン戦、オリックス−広島」（１８日、京セラドーム大阪）ＷＢＣ日本代表のオリックス・若月健矢捕手（３０）がチームに合流。無念の帰国から初の公の場で会見し「本当に残念な結果になり、自分自身も力の差を感じた。ファンの皆様にとっても悔しい結果になり、本当に申し訳ない」と謝罪した。エースの山本とバッテリーを組み、他のメジャー組と健闘したことには「全てにおいていい経験。いろいろな刺激を受けた」と振