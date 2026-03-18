群馬県の弁当店で「黄色ブドウ球菌」による集団食中毒が発生し、群馬県は原因となった弁当店をきょう（18日）から3日間の営業停止処分にしました。群馬県によりますと、太田市の弁当店「すみか」が今月11日に提供した弁当を食べた男女72人が、下痢や嘔吐などの症状を訴え、うち12人が入院しています。いずれも症状は軽く、全員回復傾向にあるということです。調理師の手や調理器具、そして症状を訴えた人の便から「黄色ブドウ球菌