【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、初優勝を果たした。米国は２大会連続の準優勝。最優秀選手（ＭＶＰ）にはベネズエラのガルシア（ロイヤルズ）が選ばれた。ベネズエラ３―２米国ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五