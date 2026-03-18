転覆した船「平和丸」を調べる運輸安全委員会の事故調査官＝18日午前、沖縄県名護市辺野古沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故で、運航団体「ヘリ基地反対協議会」が出航判断の基準を明文化していなかったことが18日、同協議会への取材で分かった。船長が出航当日の朝、風速約7〜8メートルを目安に可否を判断する運用になっていたという。第11管区海上保安本部は、業務上過失致死傷などの容疑を視野に安全管理