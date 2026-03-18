栃木・上三川町にある日産自動車の工場で、男性従業員がプレス機に挟まれ死亡しました。18日午前5時50分ごろ、上三川町にある日産自動車の栃木工場で「男性1名が機械に挟まれている」と従業員から119番通報がありました。警察などによりますと、自動車の型枠を製造する機械の異常を近くにいた従業員が確認したところ、全自動のプレス機に挟まっている男性従業員（55）が見つかったということです。男性は病院に運ばれましたが、そ