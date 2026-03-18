2002年に愛知県豊川市で当時1歳の男児を殺害したなどとして懲役17年が確定し、服役した男性が求めていた再審＝裁判のやり直しについて、最高裁は16日付で男性側の特別抗告を退ける決定をし、再審開始を認めませんでした。この事件は2002年7月、豊川市内の駐車場で、当時1歳10か月の村瀬翔ちゃんを連れ去って海に投げて殺害したとして、田辺雅樹さん（59）が殺人などの罪に問われたものです。1審の名古屋地裁は「自白の信用性に疑い