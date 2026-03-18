米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は１７日、複数の関係者の話として、ロシアがイランとの情報共有や軍事協力を拡大していると報じた。米軍に対するイランの攻撃を支援するため、衛星画像や改良した無人機の部品を提供しているという。同紙によると、ロシアはウクライナ侵略のためイランから当初提供された無人機「シャヘド」を改良した。ロシアは改良に使った通信や航行、標的捕捉の能力を向上させる技術をイラ