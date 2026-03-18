人気アニメ「呪術廻戦」の原画や絵コンテを集めた展覧会が、名古屋で始まりました。 【写真を見る】人気アニメ｢呪術廻戦｣の世界観を再現 松坂屋名古屋店で展覧会 原画や絵コンテなど貴重な資料を展示 4月5日まで 松坂屋名古屋店にできた長蛇の列。 （訪れた人）「五条悟のファンです」「キャラクターそれぞれの個性が魅力的」現在CBCテレビで放送中の「呪術廻戦」は、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う