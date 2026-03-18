２０２１年末でテレビ朝日を退社し、スタートアップ企業に転職し、昨年１０月に２児を連れ、ハワイに移住した大木優紀さんが１８日、ＳＮＳを更新。小６の第１子長女が日本の小学校を卒業せずに移住したことに、悩む心境をつづった。大木さんは、４１歳だった２２年１月から「令和トラベル」に転職し、子会社である「ＡＬＯＨＡ７」の現地法人のＣＥＯに就任。昨年１０月には小４の長男、夫とともに家族４人でハワイ暮らしを始