はしかの感染が急拡大し、2026年の感染者はすでに100人に上っています。対策を取材しました。東京都は17日、新宿区内の同じ飲食店で働く20代の男性従業員9人がはしかに集団感染したことを明らかにしました。発症した日は2月19日から3月6日にかけてで、発熱や発疹などの症状があったということです。いずれにも最近の海外渡航歴はなく、9人のうち2人にはワクチンの接種歴がありました。国内のはしか感染者は3月8日までに100人に上り